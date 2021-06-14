В шести ТРК и трех кальянных Петербурга нашли нарушения коронавирусных ограничений

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с Роспотребнадзором и полицией провели 13 июня рейды по торговым центрам и кальянных в ряде районов Петербурга, чтобы проконтролировать, как выполняются санитарные требования.

Чиновники проверили заведения в Выборгском, Красносельском, Московском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах. Их интересовало наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, использования дезинфицирующих средств, соблюдения стандартов санитарной безопасности, наличия QR-кодов.

Нарушения нашли в ТК "Балкания Нова", ТРК "Лето", ТК "Питерленд", ТРК "Гранд Каньон", ТЦ "Фиолент". В всех случаях не замеряли температуру посетилей на входе, в некоторых случаях не хватало санитайзеров, сотрудники и посетители были без масок и не соблюдали дистанцию.

В случае с "Фиолентом" Роспотребнадзор вручил повестку на составление протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП и протокол о временном запрете деятельности. Второй этаж торгового центра опечатали. Также возникли серьезные претензии к работе ТК "Солнечный": на него хотят составить протокол по той же статье, врменено запретили работу и опечатали входы в три помещения.

Также чиновники проверили три кальянные: Feromon в ТК "Вояж", Label shisha и TABOO. Cinema & Lounge. Работа кальянных сейчас запрещена из-за эпидемии коронавируса, но в этих участники рейда заметили посетителей, которые курили кальян. Часть персонала и клиентов была без масок, отсутствовали QR-коды. На три заведения составили протоколы и запретили их деятельность, опечатав входы.

По словам представителей комитета, по итогам проверки составлено 15 протоколов осмотра и четыре протокола в отношении физических лиц об административных правонарушениях по п. 2 ст. 8-6-1 Закона Петербурга о нарушении санитарных норм.

Накануне Смольный ввел новые коронавирусные ограничения. Заведениям общепита с 17 июня будет запрещено работать с 2:00 до 6:00 ночи, приостанавливается работа фуд-кортов, детских комнат, максимальная заполняемость залов в кинотеатре - 50%.