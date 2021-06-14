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1:56

Беглов ввел новые антиковидные ограничения

фото ЗакС политика Беглов ввел новые антиковидные ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства №121 о мерах по противодействию коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Смольного. 

С 17 июня в заведениях общепита будет запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и открывать детские комнаты. Ресторанам нельзя принимать посетителей с 2 часов ночи до 6 утра. Однако продавать еду навынос и организовывать доставку в ночное время все еще разрешается. 

В торговых центрах приостанавливается работа фудкортов, детских комнат, "островков" и объектов досуга, за исключением кинотеатров, библиотек, океанариумов, аквапарков и фитнес-центров. 

Также с 17 июня число зрителей в кинотеатрах сможет составлять только 50% процентов от общей заполняемости зала. Максимальное число поситителей культурных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе ограничивается 3 тысячами человек. Во время всех массовых мероприятий, даже на улице, участники должны использовать маски. 

Уже с 14 июня посетители фан-зон Чемпионата Европы по футболу должны будут в обязательном порядке носить маски. А с 17 июня на территории фан-зон будет запрещена продажа еды и работа общепита. Приобрести там можно будет только напитки. 

Праздник для лучших выпускников "Бал медалистов" постановлением правительства отменен. 

Контроль за соблюдением масочного режима в Петербурге усиливается. 

Введение новых ограничений в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой губернатор Беглов анонсировал днем 13 июня. Он также заявил, что городу "необходима "нулевая толерантность" к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила".


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