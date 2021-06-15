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10:37

Комитет по культуре хочет закрыть клубы А2 и "Аврора" за нарушение "антиковидных" правил

фото ЗакС политика Комитет по культуре хочет закрыть клубы А2 и "Аврора" за нарушение "антиковидных" правил

Петербургский комитет по культуре раздумывает над тем, чтобы приостановить работу клубов А2 и "Аврора" ввиду нарушения "антивирусных" норм и предписаний, проинформировали в пресс-службе ведомства.

"В клубе А2 состоялся концерт исполнителя Matrang. Организаторы проигнорировали согласованные ранее условия проведения мероприятия. В частности, на площадке не соблюдались требования по рассадке и социальной дистанции, зрители не использовали средства защиты", - указано в сообщении комитета.

Аналогичные нарушения были выявлены также в "Авроре" в ходе выступления Гуфа.

Отмечается, что "культурный" комитет уже подготовил документацию для отзыва у обоих клубов QR-кодов: без них, напомним, запрещается проведение любых мероприятий.

Добавим, что начиная с 17 июня в городе на Неве вводятся новые "антиковидные" ограничения.

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