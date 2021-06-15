18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:40

Прокуратура требует ужесточить приговор, вынесенный экс-вице-губернатору Оганесяну

фото ЗакС политика Прокуратура требует ужесточить приговор, вынесенный экс-вице-губернатору Оганесяну

В Куйбышевский райсуд Петербурга поступили апелляционное представление и жалобы по делу бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна: по мнению прокуратуры, приговор, вынесенный чиновнику, чрезмерно мягок.

Государственный обвинитель настаивает на ужесточении "вердикта" как самому Оганесяну, так и другим фигурантам разбирательства - бывшему первому заместителю председателя комитета по строительству Александру Янчику, бизнесменам Василию и Кириллу Сливкиным и экономисту Николаю Хрипунову, известили в объединённой городской судебной пресс-службе.

В свою очередь адвокаты Оганесяна ходатайствуют о том, чтобы приговор оставили без изменений. Защита Янчика в свою очередь просит приговор (5 лет колонии) смягчить и изменить вид исправительного учреждения (со строгого на общий режим). Адвокаты Хрипунова настаивают на том, чтобы приговор (штраф 2,8 млн рублей) отменить и оправдать их клиента.

Оганесяна отправили на 5,5 лет в колонию строгого режима 19 мая. ЗАКС.Ру рассказывал о коррупционном деле бывшего вице-губернатора.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:14 Политтехнолог Шугалей добивается признания "Медиазоны" иноагентом

14:55 "Оставляют желать лучшего": В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса

14:31 Петербургские вузы не будут переходить на удалёнку из-за всплеска заболеваемости COVID-19

13:58 Путин продлил мораторий на депортацию иностранцев из РФ

13:57 "Это не политическая цензура": Песков прокомментировал исключение "Дождя" из кремлевского пула

13:56 Суд отклонил апелляцию на арест экс-руководителя "Открытой России" Пивоварова

13:47 Муниципал: Муниципал из "Балтийской жемчужины" поспорил с Тетердинко из-за бюджетных расходов на школы

13:40 Прокуратура требует ужесточить приговор, вынесенный экс-вице-губернатору Оганесяну

13:21 Четыре бывшие гусарские казармы в Пушкине стали региональными памятниками

12:48 О выдвижении в ЗакС по одномандатному округу объявил "яблочник" Хорзов

12:46 Временный COVID-госпиталь в "Ленэкспо" нуждается во врачах

12:15 На 94-м году жизни умер космонавт из Петербурга Владимир Шаталов

12:12 В петербургское метро вновь не пускают без масок

11:57 ЗакС Петербурга 16 июня намерен назначить дату выборов нового созыва

11:41 В РФ учли еще 14,1 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге - 902

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru