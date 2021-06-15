Прокуратура требует ужесточить приговор, вынесенный экс-вице-губернатору Оганесяну

В Куйбышевский райсуд Петербурга поступили апелляционное представление и жалобы по делу бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна: по мнению прокуратуры, приговор, вынесенный чиновнику, чрезмерно мягок.

Государственный обвинитель настаивает на ужесточении "вердикта" как самому Оганесяну, так и другим фигурантам разбирательства - бывшему первому заместителю председателя комитета по строительству Александру Янчику, бизнесменам Василию и Кириллу Сливкиным и экономисту Николаю Хрипунову, известили в объединённой городской судебной пресс-службе.

В свою очередь адвокаты Оганесяна ходатайствуют о том, чтобы приговор оставили без изменений. Защита Янчика в свою очередь просит приговор (5 лет колонии) смягчить и изменить вид исправительного учреждения (со строгого на общий режим). Адвокаты Хрипунова настаивают на том, чтобы приговор (штраф 2,8 млн рублей) отменить и оправдать их клиента.

Оганесяна отправили на 5,5 лет в колонию строгого режима 19 мая. ЗАКС.Ру рассказывал о коррупционном деле бывшего вице-губернатора.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.