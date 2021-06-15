КРТИ пообещал заново запустить траволаторы на "Беговой" не позднее середины лета

Председатель комитета по транспортной инфраструктуры Андрей Левакин рассказал о ближайшем будущем траволаторов на станции метро "Беговая", которые не работают в течение двух последних лет, что создает постоянные неудобства для маломобильных граждан.

"Букв много, итог в конце: обещают запустить траволаторы к 15 июля 2021 года. Будем проверять", - рассказал депутат Борис Вишневский, на запрос которого ответил Левакин.

Отметим, что это не единственная проблема станции метро "Беговая", открытой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вскоре после ее ввода в эксплуатацию стали регулярно наблюдаться протечки, осыпание штукатурки и элементов оформления.

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