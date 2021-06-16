ЦИК принял порядок обращения в РКН по блокировке агитации

Центральная избирательная комиссия 16 июня приняла постановление о возможности избиркомов обращаться в Роскомнадзор для блокировки агитационных материалов, которые противоречат законодательству. Член ЦИК Наталья Бударина сообщила, что правом обладает Центризбирком, субъектовые и территориальные комиссии. Она уточнила, что это не обязанность избиркомов, а только возможность.

Бударина пояснила, что в каждой комиссии выбирается ответственный за работу с жалобами на незаконную агитацию с информацией. Обращаться в Роскомнадзор комиссии должны после консультации с Центризбиркомом, сказала член ЦИК. Она добавила, что также член комиссии обязательно должен зафиксировать незаконную агитацию.

По ее словам, действует положение в период избирательной кампании. Предельный срок ограничения - 5 дней после определения результатов выборов, добавила Бударина. Она уточнила, что представление в Роскомнадзор может быть отозвано.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что все члены ЦИК будут получать рассылку об обращении в РКН по блокировке того или иного ресурса.

Напомним, законопроект о привлечении Роскомнадзора к блокировке незаконной агитации вступил в силу в марте. Согласно документу, РКН будет давать владельцу ресурса 24 часа на удаление незаконной информации.

София Саттарова