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13:30

Песков: Об обязательной вакцинации от коронавируса по всей России речи не идет

фото ЗакС политика Песков: Об обязательной вакцинации от коронавируса по всей России речи не идет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о введении обязательной вакцинации от коронавируса в России речи не идет, передает РИА "Новости".

"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", - сказал Песков.

"Интерфакс" со ссылкой на источник пишет, что подобные решения будут приниматься в конкретных регионах в зависимости от ситуации с эпидемией. Собеседник агентства отметил, что вводить обязательную вакцинацию по всей стране нецелесообразно, поскольку "в каких-то регионах наблюдается взрывной рост заболеваемости, в каких-то, наоборот, число заболевших новой коронавирусной инфекцией снижается".

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала работодателей вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг, транспорта, культуры и досуга.

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