В мэрии Москвы опасаются дефицита коек для пациентов с COVID-19 через 2 – 3 недели

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что если число заболевших коронавирусом в столице продолжит увеличиваться так же, как сейчас, то коек для пациентов не останется, передает РБК.

По оценкам Раковой, койки для зараженных коронавирусом в Москве могут закончиться через две - три недели. Она отметила, что в столице в течение минувшей недели наблюдался "экспоненциальный рост новых случаев заболевания", и число инфицированных москвичей увеличилось на 80%, а за две недели – в два раза.

"По еженедельному объему госпитализаций мы почти вышли на пиковые значения мая и декабря прошлого года", — отметила Ракова.

"Даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под COVID, уже примерно через 2 – 3 недели мест в больницах просто не будет", — добавила заммэра, пояснив, что это математика, которая ставит власти города в жесткие рамки.

В Москве за последнюю неделю число зараженных коронавирусом увеличивается ежедневно на несколько тысяч человек, за последние сутки там выявили еще 5,7 тысяч зараженных. На 16 июня, по данным оперштаба, COVID-19 болеют почти 130 тысяч москвичей и 43,5 тысяч жителей Подмосковья.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала работодателей вакцинировать не менее 60% сотрудников сферы услуг, транспорта, культуры и досуга. Такие же меры ввели в Подмосковье. В обоих регионах наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.