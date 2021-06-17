Миллера переизбрали главой совета директоров "Газпром нефти"

Совет директоров "Газпром нефти" переизбрал главу "Газпрома" Алексея Миллера своим председателем, о чем сообщила пресс-служба компании. Заседание, на котором было принято это решение, состоялось еще 11 июня.

Обновленный совет образовали 13 человек. В числе прочих, в него вошли председатель "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор "Зенита" Александр Медведев, бывший губернатор Ленобласти Валерий Сердюков.

Отметим, что перед Новым годом в СМИ появились сведения о том, что Алексей Миллер может лишиться своей должности по истечении срока контракта из-за неудовлетворительных финансовых показателей компании.