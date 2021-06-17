"РосКомСвобода" готовит иск к Роскомнадзору из-за замедления Twitter в России

"РосКомСвобода" готовит коллективный иск о признании незаконными действий Роскомнадзора по замедлению работы Twitter в России, сообщается в Telegram-канале проекта.

Иск будет подан в Таганский суд Москвы. При отказе в удовлетворении требований юристы "РосКомСвободы" намерены обжаловать эти решения вплоть до ЕСПЧ и ООН.

В "РосКомСвободе" заявили, что замедление трафика соцсети - это "новый этап цензуры интернета" в России. Они напомнили, что, по закону о "суверенном рунете", если раньше применялась блокировка через операторов связи, то теперь РКН может делать это самостоятельно.

Ранее схожий иск в Таганский суд подали несколько заявителей - политики и журналисты. Они сочли замедление трафика сервиса вмешательством в их право на выражение мнения.

В марте-мае Роскомнадзор ограничивал скорость доступа к Twitter из-за неудаления ряда постов с запрещенным контентом по требованию регулятора. Изначально в РКН грозились заблокировать сервис к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален, но в итоге было решено этого не делать.

Также РКН пригрозил замедлением работы Facebook и YouTube, если сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента. При этом глава регулятора Андрей Липов дал понять, что пока для соцсетей достаточно и штрафов.