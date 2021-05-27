Роскомнадзор решил пока не замедлять работу Google и Facebook в России

Роскомнадзор пока не собирается замедлять работу Google и Facebook в России за неудаление противоправного контента, заявил глава регулятора Андрей Липов.

По его словам, пока РКН считает, что достаточно привлекать соцсети к административной ответственности.

"Во всем должен быть баланс. Если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ним будут применяться меры более радикальные. На сегодняшний день мы считаем, что пока штрафов достаточно", - приводит слова Липова "Интерфакс".

Он пояснил, что в случае с Twitter нужны были жесткие меры, поскольку большая часть неудаленного по требованию регулятора контента была связана с детьми.

Накануне мировой суд в Москве оштрафовал Google и Facebook за неудаление контента по требованию Роскомнадзора. Google по трем протоколам оштрафовали на 6 млн рублей, Facebook по восьми протоколам - на 26 млн.

Роскомнадзор ранее пригрозил замедлением работы Facebook и YouTube, если сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента. В марте-мае регулятор ограничивал скорость доступа к Twitter из-за неудаления ряда постов по требованию регулятора. Изначально в РКН пригрозили блокировкой Twitter к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален, но в итоге было решено этого не делать.