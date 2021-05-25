Суд оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Мировой судья 422 судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 6 млн рублей по трем протоколам за отказ удалять противоправный контент, передает ТАСС.

По каждому из трех дел суд оштрафовал компанию на 2 млн рублей. Сейчас начнется рассмотрения восьми подобных протоколов в отношении Facebook.

Новые протоколы на Google, Facebook и Twitter направили в суд начале мая. С отказом удалять какой именно контент были связаны эти дела, тогда не уточнялось. Также в мае пригрозил замедлением работы Facebook и YouTube, если сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента.

Ранее Google подал в Арбитражный суд Москвы иск к Роскомнадзору, оспорив требование регулятора заблокировать 12 ссылок на видео на YouTube. В этих видео РКН нашел призывы к участию в несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального.

В марте-мае Роскомнадзор ограничивал скорость доступа к сервису микроблогов Twitter из-за неудаления ряда постов по требованию регулятора. Изначально в РКН пригрозили блокировкой Twitter к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален, но в итоге было решено этого не делать.