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9:58

Google подал иск к Роскомнадзору из-за требования заблокировать "протестные" видео на YouTube

фото ЗакС политика Google подал иск к Роскомнадзору из-за требования заблокировать "протестные" видео на YouTube

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск компании Google LLG к отечественному интернет-регулятору Роскомнадзору, информирует "Коммерсант".

Компания решила подать заявление к российскому надзорному ведомству после требования заблокировать 12 ссылок на незаконный контент на YouTube: речь идёт о призывах к участию в несанкционированных январских протестах в поддержку Алексея Навального.

Исковое заявление было подано ещё в конце апреля, а зарегистрировали его только на днях.

Google требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу.

Напомним также, ранее РКН уже грозил замедлить работу Facebook и YouTube в случае, если эти сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента.

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