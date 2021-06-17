Заседание по иску Фатьяновой к ГУ МВД перенесли на 29 июня

Представитель ГУ МВД, выступая в Смольнинском районном суде 17 июня по иску Ирины Фатьяновой, требующей признать ее задержание на Московском вокзале 16 января незаконным, рассказал, что в 76 отдел полиции поступила жалоба от некого Булатова. До этого фамилия автора обращения не сообщалась.

— Оперативный дежурный отразил ту информацию, которая поступила от Булатова и доложил на имя начальника, — сказал представитель ГУ МВД.

Имени заявителя во время заседания названо не было. Отметим, в последние годы нередко задержания петербургских активистов происходят после жалоб в полицию Тимура Булатова, противника ЛГБТ-сообщества и оппозиционеров. В июне 2021 года из-за его обращения силовики пришли на выставку-аукцион в поддержку политзаключенных "20.2".

В жалобе, из-за которой 16 января 2021 года Фатьянова была доставлена с вокзала в отдел полиции, было указано, что некая группа лиц планирует отправиться из Петербурга в Москву, якобы чтобы устроить провокации и массовые беспорядки на территории столичного аэропорта. Кроме того там заявлялось, что при себе у "подозреваемых" якобы могут находиться запрещённые предметы и вещества.

Фатьянова во время судебного заседания рассказала, что после доставления в 76 отдел полиции сотрудники правоохранительных органов не стали "отрабатывать" жалобу. Полицейские не проверили содержимое ее багажа и даже не поинтересовался целью поездки в Москву. Отдел полиции Фатьянова покинула без протокола.

Следующее заседание по этому иску назначено на 29 июня. На нем судья ознакомится с видеозаписью задержания Фатьяновой, чтобы установить личности сотрудников полиции, которые задержали активистку. Представитель ГУ МВД выразил сомнения в том, сотрудники полиции представились. Также не удалось выяснить, какой именно сотрудник 76 отдела полиции брал объяснительную от задержанной.

Напомним, в феврале 2021 года являвшаяся тогда координатором штаба Навального* в Петербурге Ирина Фатьянова подала иск к главному управлению МВД из-за незаконного, по ее мнению, задержания. На Московском вокзале 16 января сотрудники полиции остановили Фатьянову и активиста Илью Гантварга, когда те собиралась сесть на поезд до Москвы, чтобы 17 января встретить Алексея Навального в аэропорту Домодедово. На поезд они опоздали.

*Штабы оппозиционера Алексея Навального по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

Константин Леньков