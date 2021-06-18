18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:57

Оксана Пушкина и правозащитницы пожаловались на "Царьград" из-за сюжета о домашнем насилии

фото ЗакС политика Оксана Пушкина и правозащитницы пожаловались на "Царьград" из-за сюжета о домашнем насилии

Думский парламентарий Оксана Пушкина, правозащитницы Анна Ривина, Алена Попова и адвокат Мари Давтян обратились с жалобой на телеканал "Царьград" в Общественную коллегию по жалобам на прессу, информирует РБК.

По мнению заявителей, в материале ТВ "Как Запад поставляет депутатов в Госдуму: жесткие истории Оксаны Пушкиной", освещающий законопроект о домашнем насилии, сюжет представлен однобоко, причем только с позиции противников инициативы. На станице "Царьграда" в социальной сети "ВКонтакте" программа именуется иначе - "Их цель - русские дети".

Обратившиеся заявляют, что репортаж и его текстовая версия "пропагандируют культ насилия и жестокости, способствуют дискриминации по признаку сексуальной ориентации и политических взглядов, умножают ненависть и предрассудки".

Адвокат Давтян, в свою очередь, полагает, что авторы материала преследовали цель дискредитировать правозащитников.

Репортаж "Царьграда" требуют проверить на злоупотребление свободой массовой информации и нарушением принципов и норм журналистской этики. 

Фото: сайт Оксаны Пушкиной

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

28 апреля, 12:16 В СПЧ создали рабочую группу по закону о профилактике домашнего насилия

1 апреля, 20:34 Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру материалы дела сестер Хачатурян

24 марта, 11:53 Омбудсмен Петербурга: В 2020 году полиция возбудила только 7% дел по заявлениям о домашнем насилии

11 марта, 9:42 СК возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна

5 декабря 2020, 14:08 Оксана Пушкина предложила учредить Министерство демографической и семейной политики

25 ноября 2020, 18:28 В Москве задержали трех участников пикетов против домашнего насилия

3 ноября 2020, 18:26 В РПЦ заявили об опасности самочинного экзорцизма после видео с "изгнанием бесов" из 10-летнего ребенка

10 сентября 2020, 12:51 Правозащитники попросили Москалькову и Пушкину обеспечить жертв домашнего насилия госзащитой

31 августа 2020, 15:27 Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать присяжных по делу сестер Хачатурян

3 августа 2020, 12:15 Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:26 Партия "Другая Россия Эдуарда Лимонова" подала документы на регистрацию в Минюст

14:26 Глава Роспотребнадзора Попова: Трехдневное голосование поможет избежать рисков инфицирования

14:05 КИО снова отказался отдавать евангелистам здания на Английской набережной

13:52 Смольный приобретает в собственность Петербурга детсад в Шушарах

13:51 Анастасия Удальцова выдвигается на выборы в Госдуму

13:32 ДП: Чиновников Ленобласти обяжут пройти вакцинацию от COVID-19

13:11 Защитники Муринского парка провели акцию у забора, который не хочет убирать Смольный

12:57 Суд вернул в полицию составленный на Дудя протокол о пропаганде наркотиков

12:44 Очень странные дела в избиркомах Калининского района

12:42 За Резника подписали поручительства петербургские справедливороссы

12:30 Кемеровская полиция хочет отсудить у активистов 700 тысяч рублей за работу на январских акциях

12:16 "Инкриминируют абсолютную ерунду": Дмитрий Быков поддержал Резника

11:55 Муниципал: Подозреваемого в убийстве муниципала из МО "Поселок Комарово" отправили на принудительное лечение

11:41 В России подтвердилось еще 17,2 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге - 970

11:25 Коронавирус "сразил" ещё одного вакцинированного губернатора: в больнице - глава Калужской области

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru