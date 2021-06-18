ДП: Чиновников Ленобласти обяжут пройти вакцинацию от COVID-19

Государственных служащих Ленинградской области могут обязать пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, поделился с "Деловым Петербургом" знакомый с ситуацией в регионе источник. По его словам, губернатор Александр Дрозденко уже готовит соответствующий указ.

Собеседник ДП не уточнил, обяжут ли привиться другие категории жителей региона. Чиновников же попросят сделать первый укол до 15 июля. Тех же, кто откажется, переведут на дистанционную работу и на 2/3 урежут заработную плату.

В пресс-службе администрации Ленобласти в свою очередь сообщили, что никаких официальных указов об обязательном вакцинации пока не издавалось, равно как ничего не известно о подготовке каких-то новых положений. Чиновники прививаются добровольно.

Кроме того, несколькими днями ранее Дрозденко пообещал не принуждать жителей вверенного ему региона к обязательной COVID-вакцинации.