МВД не узрело нарушений в многотысячном концерте "Крымская весна" в "Лужниках"

Столичный муниципальный депутат Денис Шендерович обратился в МВД с требованием проверить организацию концерта "Крымская весна" в "Лужниках", на котором перед многотысячной толпой выступал, среди прочих, Владимир Путин.

Правоохранители уведомили муниципала в том, что никаких нарушений в мероприятии они не увидели.

"Дальше планирую сделать запросы в мэрию и Роспотребнадзор на предмет согласования. Если они подтвердят, попрошу прокуратуру и суд привлечь к ответственности за нарушение ковидных ограничений", - сообщил Шендерович "МБХ медиа".

Запрос депутат направил 5 апреля, а ответ получил лишь сегодня, 18 июня, то есть спустя 74 дня. При этом в ведомстве известили, что рассмотрят документ в течение 30 дней.

В МВД заявляют, что концерт был согласован мэрией Москвы и Роспотребнадзором, при этом в городе действовал запрет на проведение массовых публичных мероприятий из-за COVID-19.

Концерт состоялся 18 марта. На записи видно множество людей, пренебрегающих масками.