Миронов увидел в ресторанах для вакцинированных признак "ковидного апартеида"

Поддержанная столичными властями инициатива рестораторов о создании точек общепита, свободных от коронавируса и доступных только для привитых людей, встретила резкое осуждение со стороны лидера справедливороссов Сергея Миронова. По его мнению, подобные шаги, сеющие рознь, только отвращают граждан от всей политики властей по борьбе с пандемией.

"В свое время в ЮАР существовал режим апартеида, который подразумевал раздельное существование черного и белого населения. Мы же не хотим учудить нечто подобное и делить население на граждан разного сорта?", - задался депутат Госдумы риторическим вопросом.

По мнению Миронова, нет никакой гарантии, что в ресторанах для вакцинированных нельзя будет заразиться и спровоцировать очередную вспышку заболеваемости, которая коснется уже не только "подобных заведений для избранных". Социалист также уподобил реализацию инициативы "новой вариации пира во время чумы".