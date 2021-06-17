Рестораторы предложили Собянину открыть рестораны для вакцинированных

Сообщество столичных рестораторов обратилось к мэру Сергею Собянину с идеей открытия в городе специальных ресторанов, свободных от коронавирусных ограничений, которые работали бы только для привитых от COVID-19 гостей. Кроме того, градоначальнику предложили в порядке эксперимента выделить в некоторых ресторанах специальные зоны для вакцинированных, где тоже не действовали бы противоэпидемические правила, передает "Интерфакс" со ссылкой на московского омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса, Сергея Миронова. Инициатива предполагает, что хозяева тех или иных заведений, прежде чем организовать свободные от коронавируса зоны, должны обязательно предупредить об этом чиновников.

"Столичные власти, в свою очередь, проверяют, что ресторан или его отдельную зону посещают только те, у кого есть прививка. И такие предприятия могут работать без внутренних ограничений", - добавил Миронов.

Отметим, что Собянин в конце мая уже высказывался о целесообразности подобного проекта. Впрочем, тогда он оценивал ситуацию с коронавирусом более позитивно, и об ужесточении противоэпидемических ограничений, которое случилось в течение последней недели, речи еще не шло.