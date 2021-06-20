Прямая линия с Путиным пройдёт 30 июня

Ежегодная прямая линия с российским главой Владимиром Путиным пройдёт 30 июня, гласит сообщение на сайте Кремля.

Мероприятие стартует в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Президент по традиции ответит на вопросы граждан.

Желающие поговорить с Путиным смогут отправить свои запросы специальное мобильное приложение "Москва - Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.