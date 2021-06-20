"Право на чистый воздух!": Жители Мурино вышли на митинг против экологических проблем

В Мурино прошёл митинг, посвящённый местным экологическим проблемам, информирует "Северо-Запад. МБХ медиа".

Поводом для недовольства местных жителей стала деятельность предприятия "Фаворит". В числе скандируемых лозунгов, отображённых также на плакатах, - "Право на чистый воздух!", "За нормальную среду обитания!", "Мурино - зеленый город!", "Нет - Фавориту!".

В ходе мероприятия активисты собрали более 113 подписей для депутатского обращения к руководителю Ленинградской области Александру Дрозденко.