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17:23

В ярославской ИК-1 нашли мертвым одного из заключенных

фото ЗакС политика В ярославской ИК-1 нашли мертвым одного из заключенных

В исправительной колонии № 1 в Ярославле нашли мертвым одного из заключенных, передает 76.ru.

В управлении ФСИН по Ярославской области сообщили, что мужчину нашли, когда он уже не подавал признаков жизни. Источник утверждает, что заключенный покончил с собой 19 июня.

По факту случившегося проводится проверка. Управление СК по Ярославской области сообщило, что в качестве приоритетной версии рассматривается суицид. По данным следователей, у мужчины были проблемы в личных взаимоотношениях "с гражданами, входившими в окружение мужчины до его осуждения".

Ярославская ИК-1 стала известна после того, как "Новая газета" и правозащитники опубликовали видео с пытками заключенных. Первое такое видео - с избиениями заключенного Евгения Макарова - было опубликовано в 2018 году. Тогда СК возбудил уголовное дело в отношении 13 сотрудников колонии, 11 из них получили сроки от трех до четырех лет колонии, а врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игнат Михайлов были оправданы. Шестерых осужденных суд освободил сразу, засчитав им сроки ареста.

 

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