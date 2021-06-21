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19:24

После давок пассажиров между Петербургом и Зеленогорском увеличат количество электричек

фото ЗакС политика После давок пассажиров между Петербургом и Зеленогорском увеличат количество электричек

Ввиду стремления петербуржцев спастись от аномальной жары на пляжах Солнечного и Зеленогорска в комитете по транспорту приняли решение увеличить количество электричек, курсирующих от Финляндского вокзала до обоих населённых пунктов.

"В адрес перевозчика было отправлено письмо с просьбой назначить на 26 и 27 июня пять дополнительных поездов в Выборгском и Приозерском направлениях. Также в эти дни будет усилен контроль за оплатой проезда", - указывается в сообщении комтранса.

Пригородному поезду, следующему с Финбана до Приморска и Советского, поручено увеличить подвижной состав до восьми вагонов. Обратные поезда от Советского на участке Зеленогорск – Удельная будут ходить со всеми остановками.

Кроме того, запустят дополнительную "Ласточку" до Выборга.

Напомним, что 19 июля Смольный ужесточил действующие в городе "антивирусные" меры, ограничив, среди прочего, вместимость фан-зон Евро-2020 и запретив работу аквапарков и аттракционов. Ожидается, что госслужащим предпишут проходить обязательную вакцинацию.

В то же время в городе в последнее время установилась аномально жаркая погода, вынуждающая петербуржцев спасаться от неё на пляжах Финского залива: на выходных СМИ сообщали о переполненных электричках, в которых граждане не только дрались за места, но и пренебрегали масочным режимом.

Невзирая на ухудшения эпидобстановки, в Смольном всё же решили провести праздник выпускников "Алые паруса".

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