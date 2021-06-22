Акционисту Крисевичу предъявили обвинение в хулиганстве: по статье ему грозит до 7 лет тюрьмы

Устроившему перфоманс на Красной площади петербургскому акционисту Павлу Крисевичу предъявили обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ): на данный момент он находится в московском СИЗО "Капотня", сообщается в Telegram-канале "Свободу Крисевичу".

Инкриминируемая художнику статья предполагает до 7 лет колонии.

Напомним, что Крисевича задержали 11 июня после того, как он выстрелил в воздух в центре Москвы из охолощенного оружия, выражая таким образом протест против политических репрессий. Вместе с ним в автозаке оказалась 19-летняя журналистка Ника Самусик, снимавшая акцию на видео. Спустя двое суток ее освободили под обязательство о явке.

Свою вину в инкриминируемом деянии Крисевич отрицает.