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22 июня, 20:26

На "синей" ветке петербургского метро эвакуировали пассажиров

фото ЗакС политика На "синей" ветке петербургского метро эвакуировали пассажиров

Из поездов петербургского метрополитена, застрявших между станциями "Проспект Просвещения" и "Парнас", эвакуировали 252 человека, о чем сообщила пресс-служба подземки. Движение поездов останавливали больше, чем на час, из-за неисправности кабеля. Некоторое время не работали сразу несколько северных станций Московско-Петроградской ветки: "Парнас", "Проспект Просвещения", "Озерки", "Удельная".

При участии спасателей со станции "Проспект Просвещения" из электрички эвакуировали 134 человека, а со станции "Парнас" - 118. На место аварии выезжали крупные городские чиновники - вице-губернатор Максим Соколов и глава профильного комитета Кирилл Поляков. "Удельную" на данный момент вновь открыли на вход и выход.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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