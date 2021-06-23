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11:42

"Меня никто не просил": Юрист объяснил, почему пожаловался на сайт "Умного голосования" в РКН

фото ЗакС политика "Меня никто не просил": Юрист объяснил, почему пожаловался на сайт "Умного голосования" в РКН

Екатеринбургский юрист Андрей Еланцев рассказал ЗАКС.Ру, что жалоба на сайт "Умного голосования" в Роскомнадзор - проявление его гражданской позиции, которая никак не связана с политикой. Юриста, по его словам, беспокоит лишь безопасность персональных данных россиян, а к Алексею Навальному он равнодушен.  

Как рассказал юрист, впервые он попал на сайт "Умного голосования" случайно, а политикой сбора персональных данных он заинтересовался лишь из профессионального интереса. Он подчеркнул, что к решению сообщить о возможных нарушениях в РКН он пришел самостоятельно. 

- Я в политической деятельности не участвую. Меня никто не просил, это моя гражданская позиция. Оппозиция же хочет, чтобы в стране была активная гражданская позиция? - рассказал Еланцев. 

К личности Навального Еланцев относится нейтрально, но осудил январские митинги в поддержку оппозиционера. 

- Я считаю, что оппозиция должна быть, просто она должна быть обоснована и без всяких диких мероприятий, которые проводились в начале года. Никакой личной неприязни нет. Претензии только к юристам сайта. Если они набрали, я извиняюсь, тупых юристов,  то пусть сами и расследуют, - считает юрист. 

Глава правового центра "Репутация" Андрей Еланцев обратился в Роскомнадзор с требованием обратить внимание на возможные нарушения при сборе персональных данных на сайте "Умного голосования". Еланцев считает, что данные обрабатываются на территории США, а соответствующего предупреждения об этом на сайте нет. В ответ на обращение в РКН сообщили, что направили в Google LLC требование о прекращении технической поддержки сайта. 

"Умное голосование" было запущено в ноябре 2018 года. Оно было создано чтобы "забрать" часть голосов у "Единой России", предлагая избирателям кандидатов из других партий. 

Константин Леньков

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