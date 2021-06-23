Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт "Умного голосования"

Роскомнадзор обратился в Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта "Умное голосование", передает "Коммерсантъ".

Регулятор направил обращения после жалобы руководителя правового центра "Репутация" Андрея Еланцева. Юрист рассказал, что он обратился в РКН в конце мая, когда обнаружил, что серверы сайта, по данным открытых сервисов WHOIS, располагаются на территории США. Сайт расположен на платформе appspot.com, которой владеет Google. По словам Еланцева, пользователей не предупреждают о том, что их персональные данные обрабатываются на территории "недружественного для России государства". На сайте проекта среди прочего собирают паспортные данные, номера телефонов, адреса места жительства.

Роскомнадзор в ответ на жалобу сообщил Еланцеву, что направил письмо в адрес Google LLC с просьбой "оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта".

Проект "Умное голосование" запустил в 2018 году Алексей Навальный. В его рамках пользователям предлагается голосовать за самого сильного, по версии проекта, соперника кандидата, выдвинутого "Единой Россией".