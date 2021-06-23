Участника Pussy Riot Александра Софеева арестовали на 15 суток

Басманный суд Москвы арестовал участника Pussy Riot Александра Софеева на 15 суток, сообщается в Instagram активиста. На столько же арестован фотограф Дмитрий Воронцов, сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE.

Напомним, Софеева и Воронцова задержали в ночь на 22 июня. По версии полицейских, они распивали спиртные напитки на улице: Софеев настаивал, что бутылка вина находилась у него в рюкзаке.

Также 22 июня в Москве задержали участниц Pussy Riot Люсю Штейн, Анну Кузьминых, Марию Алехину и главу московского отделения "Другой России Эдуарда Лимонова" Ольгу Шалину. Им вменили неповиновение требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП).