18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

22 июня, 17:27

В Москве задержаны уже несколько участников Pussy Riot

фото ЗакС политика В Москве задержаны уже несколько участников Pussy Riot

В полицейском отделе оказалась ещё одна участница творческого объединения Pussy Riot режиссёр Анна Кузьминых, уведомляет "Медиазона". Девушка пребывает в ОВД по району Красносельский.

Кузьминых рассказала, что правоохранители встретили её, когда она выходила после маникюра. Причину задержания ей не сообщили. "Сказали, проверят меня на причастность к преступлениям", - говорит девушка, отмечая, что не имеет представления о собственной причастности к каким-либо правонарушениям.

Минувшей ночью в отдел полиции попал участник Pussy Riot Александр Софеев и его друг фотограф Дмитрий Воронцов. Первому выписали протокол за распитие спиртных напитков на улице, при этом молодой человек уверяет, что бутылка вина находилась у него в рюкзаке.

Также сегодня силовики задержали муниципала и ещё одну участницу объединения Люсю Штейн. Она, напомним, является фигурантом "санитарного дела". Как пишут "Открытые медиа", ей вменяют неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП): статья предполагает до 15 суток административного ареста.

Обновлено в 17:47.

В числе задержанных оказались также участница Pussy Riot Мария Алехина и глава московского отделения "Другой России Эдуарда Лимонова" Ольга Шалина, обеих везут в ОВД "Кунцево", информируют "Открытые медиа".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

22 июня, 12:28 В Москве задержали муниципала Люсю Штейн

20 июня, 17:25 Ярославское МВД хочет взыскать полмиллиона рублей с экс-главы местного штаба Навального*

18 июня, 18:30 Пнувшего силовика на акции 23 января жителя Екатеринбурга оштрафовали на 45 тысяч рублей

18 июня, 12:30 Кемеровская полиция хочет отсудить у активистов 700 тысяч рублей за работу на январских акциях

16 июня, 18:50 Суд отказался выпускать из-под домашнего ареста фигурантов "санитарного дела" Алёхину и Ярмыш

15 июня, 10:58 В Курске суд прекратил дело местной жительницы об участии в протесте 23 января

8 июня, 14:45 Суд отложил заседание по делу обвиняемого в нападении на полицейских на акции 23 января Девятого – у него подозрение на COVID

7 июня, 19:51 Суд продлил запрет действий Олегу Навальному по "санитарному делу" на полгода

7 июня, 17:44 Соболь продлили на полгода запрет определённых действий в рамках "санитарного" дела

3 июня, 17:36 "Сейчас у нас никакой оппозиции нет": Миллиардер Дерипаска предрекает "10 лет стабильности" для РФ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22 июня, 21:16 Нежелательное образование

22 июня, 20:54 После сбоя на второй ветке петербургского метро полностью восстановили движение

22 июня, 20:26 На "синей" ветке петербургского метро эвакуировали пассажиров

22 июня, 19:59 Гуцана не устроили темпы вакцинации в Архангельской области

22 июня, 19:38 Разводиться или нет? На выборах в ЗакС не ожидается единых кандидатов от оппозиции

22 июня, 19:20 Беглов не увидел причин забирать дом Басевича у Академии танца Бориса Эйфмана

22 июня, 19:18 Из-за аварии закрыли станцию метро "Парнас"

22 июня, 18:59 Московские мундепы потребовали пересмотра меры пресечения Кетеван Хараидзе

22 июня, 18:56 В МВД Петербурга начали свою прививочную кампанию

22 июня, 18:39 Из-за вспышки коронавируса в Выборгский замок перестали пускать посетителей

22 июня, 18:32 В Петербург прибыло 150 тысяч доз "Спутника V"

22 июня, 18:03 Муниципал: Войтановский намерен судиться с советом МО "Лиговка-Ямская"

22 июня, 17:56 Дрозденко поручил отправить на удалёнку всех областных чиновников, отказавшихся вакцинироваться

22 июня, 17:27 В Москве задержаны уже несколько участников Pussy Riot

22 июня, 16:59 Доля вакцинированных в регионах СЗФО оказалась самой низкой в Псковской области

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru