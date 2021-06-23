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15:19

Житель Хабаровска подал в суд на петербургскую сторонницу Навального Ирину Фатьянову

фото ЗакС политика Житель Хабаровска подал в суд на петербургскую сторонницу Навального Ирину Фатьянову

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск жителя Хабаровска Дмитрия Старикова к Ирине Фатьяновой, бывшему координатору штаба Навального*, и Фонду защиты прав граждан**. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в Объединенной пресс-службе судов. 

Стариков хочет вернуть 3500 рублей, которые якобы пожертвовал в январе 2021 года на поддержку оппозиционеров. Ещё столько же он якобы перевел на счет Леонида Волкова, экс-руководителя сети Штабов Навального, но к Волкову Стариков исковых требований подавать не стал. 

Из карточки дела следует, что Дзержинский районный суд 17 июня оставил иск Старикова без движения. 

 

*Фонд защиты прав граждан и Штабы оппозиционера Алексея Навального по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

*Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

 

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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