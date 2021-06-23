Сотрудники администрации МО "Лиговка-Ямская" в 2020 году получали премии в сотни тысяч рублей

В группах "Наш Дом - Лиговка-Ямская" в социальных сетях 23 июня опубликовали расчетные листки по зарплате нескольких сотрудников администрации МО "Лиговка-Ямская" за 2020 год. Соадминистратор группы и муниципальный депутат округа Михаил Шабалкин в разговоре с ЗАКС.Ру пояснил, что документы получил из муниципалитета неофициально. В записях в соцсетях отмечено, что имена получателей денег скрыты из-за закона о защите персональных данных.

В расчетном листке заместителя главы местной администрации за октябрь 2020 года сказано, что его оклад составляет около 29 тысяч рублей. Помимо этого ему якобы выплатили различные доплаты, матпомощь и другое. В частности, замглавы администрации, если верить опубликованным документам, получил "единовременное начисление" в размере 328,5 тысяч рублей. Общая сумма за месяц составила 426,65 тысяч рублей, следует из документа. В расчетном листе за декабрь 2020 года указана "поощрительная премия" в размере 112,5 тысяч рублей, с которой общая сумма выплаты составила 190,6 тысяч рублей.

Аналогичные премии и единовременные начисления в 100 и 300 тысяч рублей за октябрь и декабрь 2020 года указаны в расчетных листах главного бухгалтера, главного специалиста-экономиста и руководителя отдела муниципальных закупок.

По мнению Шабалкина, в 2020 году муниципальное образование практически ничего не сделало для местных жителей. На благоустройство выделили 26 млн рублей, но освоили только 10 млн, сообщил мундеп.

- Не были установлены контейнерные площадки, из трех запланированных - ни одной. Был сделан ямочный ремонт небольшой, один двор отремонтировали, а остальное не стали делать. Сказали, что бюджета мало из-за коронавируса и будут экономить, - рассказал Шабалкин.

Бывшая тогда врио главы местной администрации Елена Зозулевич рассказала ЗАКС.Ру, что в 2020 году многие сотрудники администрации уходили на больничные. Оставшиеся работники трудились за других, сообщила Зозулевич. По ее словам, из-за вышедших на больничные 8 людей из 16 в фонде заработной платы остались деньги. Их решено было направить на премии, заявила Зозулевич.

В соответствии со 134 решением, мы имеем право распределить деньги на тех, кто работал. Как вы понимаете, если 8 человек работает, а 8 сидят на больничном, то их работу кто-то делает. А некоторые делали не только за себя, а работали за троих, по сути дела, - рассказала бывшая руководительница администрации.

Она добавила, что полностью использовать все заложенные на благоустройство деньги не получилось так же из-за кадровых сложностей.

Благоустройство - это проект, без проекта ты ничего не делаешь. На обоснование проекта уходит минимум три месяца, и, если у вас крайне тяжелая ситуация в мае месяце, то вы к сентябрю можете сделать только то, что разместили до вас, - сказала Зозулевич.

Она получила должность врио главы местной администрации в апреле 2020 года. В апреле 2021 года руководитель муниципалитета Вадим Войтановский лишил ее должности.

Напомним, ранее большинство депутатом МО "Лиговка-Ямская" выступили за отставку Войтановского. Он в ответ подал иск в суд против совета депутатов.

София Саттарова