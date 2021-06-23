В кафе Башкирии перестанут пускать граждан без отрицательного COVID-теста или без прививки

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров подписал нормативный акт, ужесточающий противоэпидемические ограничения на территории региона.

Согласно новым предписаниям, посетить заведения общепита отныне смогут только граждане, готовые предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о вакцинации. Более того, только граждане, имеющие при себе эти документы, смогут записываться на личный прием к чиновникам.

Отметим, что с начала лета рост заболеваемости коронавирусом наблюдается по всей стране. В некоторых регионах, включая Петербург, обновляются антирекорды смертности. В Москве чиновники договорились с рестораторами об организации "бесковидных" кафе для вакцинированных посетителей, что пока встречает неоднозначные оценки в обществе.