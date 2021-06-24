Петербургский силовик не признаёт вину в передаче журналистам сведений о попутчиках Навального

Бывший петербургский сотрудник полиции Константин Голубев отказался признавать вину в передаче данных пассажиров, летевших вместе с Алексеем Навальным из Томска в Москву в августе 2020 года, делится "Фонтанка".

"Не признаю вину полностью. Данные о пассажирах я не передавал. Также считаю, что своими действиями не нарушал общественные интересы и не дискредитировал МВД", - приводит издание его слова, сказанные в суде.

Голубеву инкриминируют ч. 1 ст. 285 УК (Злоупотребление должностными полномочиями). Как полагают следователи, в сентябре 2020 года, воспользовавшись помощью своего сослуживца, он получил доступ к программе "Розыск-Магистраль" и с её помощью скопировал данные о пассажирах рейса 2614 авиакомпании S7, следовавшего по курсу Томск - Москва 20 августа 2020 года. Полученные сведения экс-полицейские впоследствии якобы передал журналистке Baza Мяйле Мачюлите.

В первую очередь журналистку интересовало, кто сидел на соседнем с политиком месте - 7F, а также кто такая "Певчих Мария Константиновна 1987 года рождения", указано в обвинении.

Голубев подтвердил, что Мачюлите действительно обращалась к нему за помощью, однако он не имел ни полномочий, ни доступа к базе "Розыск-Магистраль".

Добавим, что в марте из органов уволился начальник Василеостровского управления МВД Владимир Титков: Голубев служил под его руководством. СМИ писали, что силовику "порекомендовали" уйти на заслуженный отдых.

Напомним, что перед судом должен предстать ещё один полицейский, подозреваемый в сливе информации о гражданах, чьи имена называются в расследовании про отравление Навального.