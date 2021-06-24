Троицкий мост разведут на 12 часов из-за генеральной репетиции "Алых парусов"

Троицкий мост через Неву разведут на 12 часов ради генеральной репетиции праздика выпускников "Алые паруса", сообщили в ГБУ "Мостотрест".

Мост будет разведен с 20:00 24 июня до 08:00 25 июня. Все остальные мосты будут разводиться по привычному графику.

Возможные изменения в графике разводки можно проверить на сайте "Мостотреста", на страницах учреждения в соцсетях и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Праздник выпускников "Алые паруса" состоится 25 июня. На него пустят лишь выпускников и приглашенных граждан из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, петербуржцев призвали воздержаться от посещения. Коммунальщики заварили чердаки в близлежащих домах.

На время праздника проезд по ЗСД на участке от Екатерингофки до Богатырского проспекта будет бесплатным. Движение по мостам и улицам в районе праздника значительно ограничат.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру