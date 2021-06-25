В Старой Ладоге хотят установить памятник археологу Кирпичникову

Память выдающегося археолога и краеведа Анатолия Кирпичникова, ушедшего из жизни минувшей осенью, собираются в Старой Ладоге увековечить региональные общественники, о чем сообщил ТАСС со ссылкой на главу благотворительного фонда "Наша память" Сергея Полторака. Соответствующую просьбу его организация отправила губернатору Ленобласти Александру Дрозденко около месяца назад.

"В настоящее время это ходатайство находится на рассмотрении в комитете по культуре и туризму Ленинградской области, в нем идет речь об установке памятного знака в виде бюста на площадке перед Климентовской башней Староладожской крепости у начала тропы на земляное городище. То есть в тех местах, где Анатолий Николаевич непосредственно работал", - рассказал Полторак.

Примечательно, что эскиз монумента скульптор Олег Шоров создал еще при жизни ученого. На композицию из бронзового памятника, который предполагается установить на гранитном постаменте, по предварительным оценкам, потребуется около 5 млн рублей.

Профессор Кирпичников, имевший звание почетного гражданина Ленобласти, занимался раскопками в древнем городе Старая Ладога на протяжении пяти десятков лет.