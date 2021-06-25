Троицкий мост разведут более чем на сутки из-за "Алых парусов"

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса" Троицкий мост разведут более чем на сутки, сообщили в ГБУ "Мостотрест".

Мост останется разведенным с 12:00 25 июня до 18:00 26 июня. Остальные мосты разводиться не будут.

Возможные изменения в графике разводки можно проверить на сайте "Мостотреста", на страницах учреждения в соцсетях и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Праздник выпускников "Алые паруса" состоится 25 июня. На него пустят лишь выпускников и приглашенных граждан из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, петербуржцев призвали воздержаться от посещения. Коммунальщики заварили чердаки в близлежащих домах.

На время праздника проезд по ЗСД на участке от Екатерингофки до Богатырского проспекта будет бесплатным. Движение по мостам и улицам в районе праздника значительно ограничат.