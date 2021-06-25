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16:59

Треть невакцинированных работников в Москве перевели на удаленку

фото ЗакС политика Треть невакцинированных работников в Москве перевели на удаленку

Московский мэр Сергей Собянин внес новые изменения в противоэпидемические правила, и теперь руководству всех организаций предписано перевести 30% сотрудников, по тем или иным причинам не привившихся от коронавируса, на дистанционный формат работы.

Напомним, что ранее в столице ввели обязательную вакцинацию для чиновников, работников культурных учреждений и сферы услуг.

Более того, в Москве начали работу заведения общепита, в которые пускают только вакцинированных, что породило возмущение. Возмущаются, в частности, люди, переболевшие коронавирусом, имеющие антитела к нему и считающие, что им прививаться опасно. Активно протестует против новых правил столичное крыло коммунистов во главе с Валерием Рашкиным.

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