Суд в Москве оштрафовал двух "другороссов" по статье о мелком хулиганстве

Тверской суд Москвы оштрафовал координатора партии "Другая Россия Э. Лимонова" Михаила Акселя и сторонника Тимофея Филина по статье о мелком хулиганстве, сообщили представители организации.

Акселя и Филина задержали накануне вечером и доставили в Тверское ОВД. По словам "другороссов", в отделе сотрудники Центра "Э" предложили им сотрудничать. "Другороссы" отказались, и на них составили протоколы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

В протоколе в качестве причины полицейские указали, что "другороссы" якобы нецензурно ругались и показывали оскорбительные жесты при задержании. Суд оштрафовал Акселя на 2 тысячи рублей, Филина - на 2,5 тысячи.

Ранее лидера московского отделения "Другой России Э. Лимонова" Ольгу Шалину арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полиции.