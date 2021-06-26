Двух задержанных на пикетах петербурженок выпустили из полиции с протоколами

Петербургских актиивисток Евгению Сметанкину и Марину Ширяеву, задержанных в ходе одиночных пикетов накануне вечером в центре города, выпустили из 28 отдела полиции около полуночи, о чем сообщил Telegram-канал ПЬЯTNIЦА. На них составили протоколы по статье о нарушении режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией коронавируса (ст. 8.6.1 КоАП).

Свою акцию девушки посвятили солидарности с политзаключенными.

Характерно, что в то же время, 25 июня в городе проходило массовое мероприятие выпускников, "Алые паруса", но многотысячное скопление людей в этом случае полицейских не смутило.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру