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17:13

Петербург принял самую крупную поставку "Спутника V"

фото ЗакС политика Петербург принял самую крупную поставку "Спутника V"

Петербургские чиновники получили в свое распоряжение новые 105 тысч комплектов доз отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной центром имени Гамалеи, передает пресс-служба Смольного.

"Темпы вакцинации петербуржцев в последние дни радуют. Мы получили новую, самую крупную партию вакцины. Обращаюсь ко всем петербуржцам, кто еще не вакцинировался: позаботьтесь о здоровье своем и своих близких, сделайте прививку", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Отметим, что накануне вечером также появилось сообщение от координационного межведомственного штаба по борьбе с пандемией о том, что запасы двух других вакцин в городе, "ЭпиВакКороны" и "КовиВака", подходят к концу.

Между тем, число сделавших себе один из двух уколов петербуржцев приблизилось в 835 тысячам человек, а полностью прошли вакцинацию более 687 тысяч из них.


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