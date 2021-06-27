Власти РФ потратили 35 млн рублей на празднование Дня молодёжи: Смольный выделил 1,1 млн

На проведение праздничных мероприятий по случаю Дня молодёжи, который отмечается сегодня, 27 июня, российские власти совокупно выделили почти 35 млн рублей, пишут "Открытые медиа", основываясь на данных портала госзакупок.

Очно, невзирая на ухудшающуюся эпидемическую обстановку, событие отмечали в 35 регионах РФ. Средства потратили на концерты, мастер-классы, пикники и лектории.

Более остальных на молодёжные гуляния выделил Татарстан - 10 млн рублей. На эти средства были проведены музыкальный фестиваль, танцевальные состязания, мастер-классы по продвижению контента в TikTok. Для родителей организовали зоны для пикников.

Петербургские власти, в свою очередь, решили потратить 1,1 млн на праздник. В Туле мероприятия обошлись в 1,5 млн рублей.

В ряде регионов из-за пандемии события были отменены. Это Владивосток, Дагестан и Пермский край.

Напомним, День молодёжи появился в 1993 году при президенте Борисе Ельцине.

Ранее по случаю высказался петербургский глава Александр Беглов.

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