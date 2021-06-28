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14:01

Суд продлил арест участнику митинга 21 апреля Пунегову, обвиняемому в нападении на омоновца

фото ЗакС политика Суд продлил арест участнику митинга 21 апреля Пунегову, обвиняемому в нападении на омоновца

Ленинский районный суд Петербурга 28 июня продлил арест Ивану Пунегову, обвиняемому в нападении на силовика во время митинга 21 апреля. Пунегов останется в СИЗО еще на месяц и один день - до 30 июля. Об этом ЗАКС.Ру сообщил адвокат "ОВД-Инфо" Сергей Подольский, представляющий Пунегова в суде. 

Следствие считает, что Пунегов во время протестной акции 21 апреля схватил двумя руками сотрудника ОМОН за шею. По данным "ОВД-Инфо", Пунегов таким образом якобы пытался "отбить" другую участницу митинга у силовиков. Действия обвиняемого квалифицировали как "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья" в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Свою вину Пунегов признал. 

Сторонники Алексея Навального 21 апреля провели многочисленные акции протеста в крупных городах России. Митингующие требовали оказать Навальному квалифицированную медицинскую помощь и допустить к нему в колонию гражданских врачей. В ходе митинга в Петербурге было задержано более 700 человек. 

 

Константин Леньков

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