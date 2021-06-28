"Ленфильм" оштрафовали на 50 тысяч рублей

Суд в Петербурге обязал киностудию "Ленфильм" выплатить государству 50 тысяч рублей за нарушение правил содержания объектов культурно-исторического наследия. Имеется в виду главное здание студии на Каменноостровском районе, в котором прошлогодняя инспекция выявила, в частности, несанкционированные ремонтные работы. При этом повреждения здания, требовавшие иных работ, не были устранены.

"Наблюдаются сколы и трещины фасадов, атмосферные загрязнения, отшелушивание окрасочного слоя, деструкция отделочного слоя с обнажением кирпичной кладки (карнизы, стены)", - говорится в материалах дела.

Представители киностудии не оспаривали нарушение и ссылались на финансовые трудности, не позволившие своевременно привести здание-памятник в порядок.