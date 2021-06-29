Петербуржцы посещали библиотеки в 2020 году также часто, как в доковидные времена

Библиотеки Петербурга в 2020 году очно посетили 5,3 млн раз, сообщил на заседании городского правительства 29 июня председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

По его словам, это примерно сопоставимо со статистикой по доковидному 2019 году. При этом из-за пандемии резко выросла популярность онлайн-версий библиотек. Удаленно их ресурсами читатели воспользовались 13 млн раз, в то время как в 2019 году - 2,7 млн раз, отметил Сухенко.

Чиновник подчеркнул, что библиотеки смогли организовать в своих группах в соцсетях события и акция, "собравшие много просмотров, положительных отзывов и комментариев".

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