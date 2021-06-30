Шушары "потеряли пульс" в преддверии "Прямой линии" с Путиным

В преддверии "Прямой линии" с Владимиром Путиным в Шушарах появилась инсталляция, напоминающая о равнодушии властей в части решения проблем микрорайонов. Фотографии с мест события опубликованы в паблике "Шумные Шушары".

На один из дом активисты повесили картину, на которой графически отображена кардиограмма с отсутствующим пульсом.

"Жители из года в год обращались на горячую линию президента, но так и не нашли поддержки от главы государства в решении сложных проблем транспортной и социальной инфраструктуры микрорайона. Страшно, когда прямая линия повсеместно", - констатируют авторы идеи.

Президент будет отвечать на вопросы россиян уже сегодня начиная с 12:00. На пульт единого колл-центра поступило свыше миллиона обращений.

Фото: Шумные Шушары / "ВКонтакте"