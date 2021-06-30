18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:26

Петербуржца с плакатом про Путина задержали и увезли в полицию

фото ЗакС политика Петербуржца с плакатом про Путина задержали и увезли в полицию

Петербургского активиста Валерия Кащука, вышедшего на улицу с плакатом "Владимир Владимирович, хватит врать", задержали и увезли в 78 отдел полиции, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", чей адвокат Игорь Скачко отправился защищать задержанного.

С доступом в отдел у юриста возникли сложности. Кроме того, он пока не в курсе, какую именно статью КоАП могут вменить Кащуку.

По всей видимости, активист приурочил свой выход на пикет к прямой линии президента Владимира Путина с населением, которая продлилась четыре часа.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

26 июня, 10:25 Двух задержанных на пикетах петербурженок выпустили из полиции с протоколами

25 июня, 20:59 На Невском проспекте задержали двух участников пикетов в поддержку политзаключенных

24 июня, 10:58 ЕСПЧ приступил к рассмотрению жалобы активистов на штраф в 7 млн рублей за вытоптанные газоны

23 июня, 11:43 В Петербурге задержали тиктокера, выдававшего себя за полицейского

20 июня, 14:40 У Конституционного суда задержали активиста, пикетировавшего в поддержку политзаключенных

19 июня, 14:57 В Петербурге прошел народный сход в защиту Охтинского мыса

19 июня, 14:54 17-летнюю активистку Хейкинен доставили в ОВД

19 июня, 12:59 В Мурино прошла очередная "Стратегия-18" в поддержку крымских татар

17 июня, 18:30 Резника доставят в ИВС как подозреваемого по делу о наркотиках

17 июня, 16:53 Резника доставили в Следственный комитет


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:57 В цирке на Фонтанке откроют пункт вакцинации

20:32 Бывшего сотрудника канала "Навальный live" задержали после приземления в Москве

20:19 "Этими вопросами люди живут"

20:07 Милонов требует от организаторов Евро-2020 строгого наказания для хулиганов

19:48 В Петербурге все стремительнее растет число сделавших прививку от коронавируса

19:39 Муниципал: Совет МО "Автово" назначил дату выборов в муниципалитете

19:13 Суд обязал "Дождь" опровергнуть заявление эксперта о деятельности "Роснефти"

18:46 В видеообращении к Путину Яшин поинтересовался, зачем тот "цепляется за власть"

18:24 "Фонд Ходорковского" оказался в числе новых нежелательных иностранных организаций

18:10 Петербургский марафон "Белые ночи" перенесли еще на год

17:46 Навальный стал "склонным к побегу" из-за своих шуточных заявлений

17:21 "Коммунисты России" утвердили список на думские выборы

16:59 Суд снова рассмотрит культурную ценность бывшей Медсанчасти на Одоевского

16:54 Авторская телепрограмма Беглова станет интерактивной

16:26 Петербуржца с плакатом про Путина задержали и увезли в полицию

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru