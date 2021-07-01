В Петербурге побит исторический максимум по суточным звонкам в скорую

За последние 24 часа петербуржцы звонили по номеру "03" 9123 раза - это исторический максимум, рассказал главный врач городской станции скорой помощи Алексей Бойков.

До этого рекорд держался на отметке в 7 тысяч обращений.

"Сейчас это около 9 тысяч звонков на те же 20 диспетчеров. Я такой цифры за 25 лет работы здесь не помню. Даже прошлым летом 9 тысяч звонков не было точно", - цитирует "Петербургский дневник" Бойко.

Часто, отметил он, горожане звонят и задают вопросы справочного характера, в связи с чем пульт оказывается перегружен. Медик попросил по возможности искать другие ресурсы для разговора на интересующие темы.

С ростом заболеваемости COVID-19 в город вновь вернулись очереди из скорых перед стационарами. При этом глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о спаде третьей волны пандемии.