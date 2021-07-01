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Непривитым от COVID-19 швейцарцам рекомендовали не приезжать в Петербург на Евро-2020

фото ЗакС политика Непривитым от COVID-19 швейцарцам рекомендовали не приезжать в Петербург на Евро-2020

Руководитель МВД Швейцарии Ален Берсе обратился к футбольным болельщикам, не прошедшим курс вакцинации от коронавируса, воздержаться от путешествия в Петербург для просмотра матча с Испанией.

Он указал, что в РФ сейчас идёт "взрывное распространение" штамма "дельта", передаёт "Спорт-Экспресс".

"Тем, кто не вакцинировался, я не рекомендую ехать туда. Если прививка сделана, то можно поехать, но существует определенный риск. Нужно быть внимательными", - воззвал к болельщикам Берсе.

Четвертьфинальный матч между Швейцарией и Испанией пройдёт 2 июля на петербургской "Газпром арене", игра стартует в 19:00.

Напомним, среди вернувшихся из РФ домой болельщиков из Финляндии было выявлено почти 400 случаев заражения коронавирусом.

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