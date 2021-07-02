           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:17

Большую Морскую улицу частично закроют из-за фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

фото ЗакС политика Большую Морскую улицу частично закроют из-за фан-зоны Евро-2020 на Дворцовой площади

Большая Морская улица будет перекрыта на участке от Исаакиевской площади вплоть до Невского проспекта ввиду подготовки фан-зоны для болельщиков, расположенной на Дворцовой площади, проинформировали в петербургском комитете по транспорту.

Так, движение на обозначенном участке закроют 2, 3, 6, 7, 11 июля. Соответствующим образом вносятся коррективы в движение общественного транспорта, чьи маршруты пролегают по улице.

"Автобусы №№ 3, 22, 27 при следовании со стороны Театральной площади будут направлены по Большой Морской ул., Исаакиевской пл., Малой Морской ул., Невскому пр.", - уточнили в комтрансе.

Напомним, сегодня на "Газпром арене" пройдёт последний матч, который примет Петербург в рамках Евро-2020: на поле встретятся команды Швейцарии и Испании.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru