С фасада дома Чубакова, по соседству с которым идёт стройка, посыпалась штукатурка

Жители Васильевского острова прислали "Фонтанке" фотографии, на которых видно, что с дома Чубакова, стоящего на 11-й линии В.О., посыпались фрагменты лицевого фасада.

"Увидела, как дворник пытается замести следы, сразу сделала фотографии. Я спросила: что это такое? Он говорит: "А, так". И дальше заметает", - рассказала о ситуации автор снимков.

Часть штукатурки отсутствует в районе второго этажа исторического здания: там же стена "обнажилась" до кирпичной кладки.

В управляющей компании ООО "УК "Мир", заведующей домом, посоветовали поговорить про инцидент с главным инженером, дозвониться до которого журналисты не смогли.

Напомним, что ранее в здании в одной из квартир обвалилась штукатурка и просел пол. Не исключено, что это может быть связано с ремонтом, который затеял один из собственников помещений, или с тем, что по соседству ведется стройка.